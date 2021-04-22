برشلونة يعلن عدم انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا بشأن دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح البلاوجرانا من خلال البيان عدم انسحابهم من البطولة وأن القرار سيكون بعد دراسة ضرورية وعميقة.

وجاء البيان كالآتي:

Comunicat del FC Barcelona sobre la Superlligahttps://t.co/bYWoAJuljr — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 22, 2021

يشارك نادي برشلونة في التحليل الذي أجرته معظم أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى، والأكثر من ذلك في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية والجدوى عالم كرة القدم مع تحسين المشهد المقدم للجماهير في جميع أنحاء العالم وتعزيز زيادة القاعدة الاجتماعية التي تقوم عليها هذه الرياضة، والتي هي حصنها الرئيسي وقوتها الرئيسية.

في هذا السياق، وافق مجلس إدارة نادي برشلونة، على سبيل الاستعجال، على أن يكون جزءا، بصفته ناديا مؤسسا في دوري السوبر الأوروبي، وهي مسابقة تهدف إلى تحسين جودة العرض وجاذبيته. يُقدم لمشجعي كرة القدم، وفي الوقت نفسه، وكمبدأ لا غنى عنه لنادي برشلونة، البحث عن صيغ جديدة للتضامن مع جميع أفراد الأسرة في عالم كرة القدم.

تم اتخاذ القرار على أساس الاقتناع بأن الاستقالة المزعومة من المشاركة في هذه المبادرة كنادي مؤسس كان من الممكن أن تكون خطأ تاريخيا. بصفتنا نادٍ رياضي مشهور عالميا، ندافع عن مهنة قيادة النادي، والتي تعد جزءا لا غنى عنه من هوية المؤسسة والروح الرياضية والاجتماعية والمؤسسية.

على أي حال، احتفظ نادي برشلونة، الكيان الذي كان وسيظل دائما ملكا لكل فرد من أعضائه، بالحق في تقديم مثل هذا القرار الهام إلى الموافقة النهائية من هيئاته المؤسسية المختصة بعد دراسة ضرورية وعميقة.

بالنظر إلى رد الفعل الاجتماعي الذي أنتجته المبادرة في العديد من المجالات المختلفة، لا يمكن إنكار أن نادي برشلونة يفهم أنه من الضروري فتح تحليل أعمق بكثير للأسباب التي أدت إلى رد الفعل هذا من أجل إعادة النظر، إذا مناسبة وعند الضرورة، النهج والصيغة المقترحة في البداية لمعالجة وحل كل هذه القضايا دائما لصالح المصلحة العامة لعالم كرة القدم ولتجنب أي عمل متسرع.

نعتبر أنه من المهم بنفس القدر الإشارة إلى الحقيقة الموضوعية وهي أن محكمة العدل قد منحت بالفعل الحماية القانونية المطلوبة، وهذا يؤكد ظهور المبادرة من قبل الأندية المؤسسة لمشروع لدوري السوبر الأوروبي. وبهذا المعنى، يرى النادي أنه سيكون من غير المناسب إنشاء عملية التفكير والنقاش الضرورية في ظل معايير الضغط والترهيب غير المبررين.

على الرغم من إدراكه الكامل للأهمية والاهتمام التثقيفي الذي يثيره هذا الأمر بالإضافة إلى الحاجة إلى التصرف دائما بأقصى قدر من الشفافية، فإن نادي برشلونة سيتصرف في جميع الأوقات بمعايير حكيمة ويدعو إلى أقصى قدر من التفاهم والاحترام والصبر تجاه المجتمع. كتلة نادي برشلونة ولجميع الرأي العام.

ولم يعلن ريال مدريد الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي رفقة يوفنتوس وميلان.

فيما أعلن أتليتكو مدريد انسحابه بشكل تام من المسابقة.

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