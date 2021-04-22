محمد فضل: زميلي رفض أن أخبر الحكم بلمسة اليد في هدف الترجي
الخميس، 22 أبريل 2021 - 18:50
كتب : FilGoal
كشف محمد فضل مهاجم الأهلي السابق أنه فكر في إخبار الحكم بأن الكرة لمست يده عند تسجيل هدفه أمام الترجي التونسي.
وكان الأهلي قد فاز ذهابا 2-1 وخسر إيابا 1-0 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010.
وقال فضل في قناة أون تايم سبورتس: "كنت أعرف أن أحمد فتحي سيسدد الركلة الثابتة على المرمى وكنت أعلم ذلك لأنه المسافة قصيرة".
وأضاف "وقررت أن أقف بالقرب من منطقة الست يارادت لمتابعة الكرة حال ارتدت من يد الحارس وهو ما حدث ولم أكن أقصد لمسها بيدي".
وأتم "فكرت ثانية بعد السجود أن أخبر الحكم بلمسة اليد لكن أحد اللاعبين طالبني بألا اتحدث".
في الإياب سقط الأهلي في فخ الهزيمة في تونس بفضل هدف إينرامو الشهير من لمسة يد.
محمد فضل: أحرزت هدفا في الترجي بإيدي وفكرت أقول للحكم بس لاعب من الأهلي منعني#قصة_ولعبة#ONTime_Sports pic.twitter.com/EqTPpNvm32— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 22, 2021