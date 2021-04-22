مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (1) (0) ويسكا.. جووووووووووول كوريا

الخميس، 22 أبريل 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - ويسكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد وويسكا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويسعى الروخيبلانكوس للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني بعد انتصار ريال مدريد على قادش أمس بثنائية دون رد.

ويتصدر أتليتكو مدريد الترتيب برصيد 70 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد ويحل ويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق.39 جوووووووووول كوريا يتقدم لـ أتليتكو مدريد بهدف رائع بعد مراوغة مدافعين وتسديدة يسارية تصطدم وتستقر في الشباك

ق.12 اختراق رائع لـ هيكتور هيريرا وتسديدة يسارية تمر بجوار القائم

ق.10 فرصة خطيرة مزدوجة لـ أتليتكو بواسطة كاراسكو وساؤول يتصدى لهما ألفارو

ق.3 فرصة خطيرة لـ ويسكا بواسطة سيوفاس لكن أوبلاك يتصدى ببراعة

بداية المباراة

في إسبانيا أتليتكو مدريد ويسكا
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