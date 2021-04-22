منافس مصر - مدرب إسبانيا الأولمبي: مجموعتنا صعبة جدا لأنها تضم أبطال 3 قارات

أعرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي عن صعوبة المجموعة التي وقع فيها اللاروخا في نهائيات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو بجوار منتخبات مصر والأرجنتين وأستراليا.

وقال دي لا فوينتي للموقع الاتحاد الإسباني الرسمي: "وقعنا في مجموعة صعبة جدا، ولكن هذا أمر متوقع لأننا 16 منتخبًا كبيرًا في البطولة".

وأضاف "في مجموعتنا نحن 3 منتخبات حققت اللقب القاري بالإضافة إلى أستراليا صاحبة المستوى المميز".

وواصل "المجموعة صعبة للغاية، لكننا سنركز على كل خصم بشكل منفصل".

وأكمل "لدينا آمال كبيرة في الأولمبياد، إنها منافسة تاريخية وفريدة، وتخلق توقعات كبيرة في كل أنحاء البلاد وتحظى بمتابعة العالم الرياضي بأكمله",

من جانبه قال فرانسيس ألونسو منسق المنتخبات الوطنية الإسبانية: "أنا سعيد بخوض هذا التحدي الرائع وتحقيق الهدف بالمشاركة في الأولمبياد".

وأتم "وقعنا في مجموعة رفقة بطلين مثل الأرجنتين ومصر ونأمل في تقديم المستوى المُنتَظَر مننا والذي جعلنا أبطالا لـ أوروبا".