مارسيلو: سنقاتل على لقب الدوري حتى النهاية

الخميس، 22 أبريل 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

مارسيلو - ريال مدريد

بعدما عاد فريقه لقمة الدوري الإسباني.. شدد مارسيلو لاعب ريال مدريد على أن فريقه سيواصل القتال في كل مباراة مع محاولة عدم خسارة أي نقطة من أجل حسم اللقب.

في ليلة تلألأ فيها كريم بنزيمة بهدفين وصناعة وكتابة تاريخ جديد، فاز ريال مدريد على قادش 3-0 ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وقال مارسيلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا توجد مباريات سهلة في الدوري الإسباني، قد لا تكون مباراة قادش صعبة كغيرها من المباريات، لكننا في الواقع قدمنا مباراة جيدة جدا".

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وأضاف "نعمل بجد ونجتهد أيضا على الصعيد الذهني، لأنه يجب الحفاظ على التركيز في كل دقيقة من دقائق المباراة".

وأكمل "سنقاتل على اللقب حتى النهاية، ريال مدريد لا يستسلم أبدا، سنواصل النضال في جميع المباريات لمحاولة عدم خسارة أي نقطة".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم السبت قبل استضافة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضح الدولي البرازيلي "نتطلع إلى مباراة تشيلسي ونحن متحمسون في المرحلة الأخيرة من الموسم".

وأتم "نحن في نصف النهائي مجدداً وعلينا اغتنام ذلك والاستمتاع بكل المباريات".

الفوز على قادش رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ70 مرتقيا لصدارة ترتيب الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز الـ13.

مارسيلو ريال مدريد
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