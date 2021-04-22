لابورتا: دوري السوبر الأوروبي ضروري للغاية.. وسيكون هناك تفاهم

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن بطولة دوري السوبر الأوروبي أمر لابد منه.

وتحدث لابورتا لأول مرة عقب الإعلان عن المسابقة والتي تسارعت أحداثها خلال 48 ساعة. (طالع كل ما يخص السوبر الأوروبي)

وقال لابورتا لقناة TV3 الإسبانية: "دوري السوبر الأوروبي ضروري للغاية. نحن من أنصار الدوريات المحلية وسنتحدث إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "لدينا موقف حذر. إنه ضروري، لكن الكلمة الأخيرة في النهاية ستكون من الأعضاء".

وأوضح "الأندية الكبرى تساهم كثيرا ويجب أن نشارك في التوزيع الاقتصادي".

وواصل "يجب أن تكون منافسة جذابة تقوم على مزايا رياضية".

وأتم "نحن منفتحون على حوار مفتوح مع يويفا. أعتقد أنه سيكون هناك تفاهم".

ويعد برشلونة واحد من الأندية التي لم تعلن انسحابها من البطولة المستحدثة بشكل رسمي بجوار ريال مدريد ويوفنتوس وميلان.