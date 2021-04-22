ضياء السيد مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا.. والحضري مدربا لحراس المرمى

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة ضياء السيد.

ويتولى ضياء السيد القيادة الفنية خلفا لهيثم شعبان بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي كأس مصر أمام مصر للمقاصة.

وكشف طارق أبو العنين المشرف العام على الكرة عن الاتفاق رسميا مع ضياء السيد لتولي منصب المدير الفني.

ويعاون ضياء السيد كل من عادل مصطفى مدربا عاما واستمرار مروان النايب مدرب وتعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كما استمر لويس أندري مدرب الأحمال في منصبه، والجهاز الطبي بقيادة فريد رضوان ومواصلة الجهاز الإداري عمله دون تغيير.

وأوضح طارق أبو العنين أن سيراميكا كليوباترا يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.

ونجح سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان في تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات أخرى والخسارة خمس مرات.