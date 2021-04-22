ضياء السيد مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا.. والحضري مدربا لحراس المرمى

الخميس، 22 أبريل 2021 - 16:16

كتب : FilGoal

لاعبو سيراميكا كليوبارتا يحتفلون بهدف أحمد ياسر ريان في المصري

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة ضياء السيد.

ويتولى ضياء السيد القيادة الفنية خلفا لهيثم شعبان بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي كأس مصر أمام مصر للمقاصة.

وكشف طارق أبو العنين المشرف العام على الكرة عن الاتفاق رسميا مع ضياء السيد لتولي منصب المدير الفني.

أخبار متعلقة
مصدر بـ سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: موافقة ضياء السيد على قيادة الفريق رحيل هيثم شعبان عن قيادة سيراميكا كليوباترا المقاصة يهزم سيراميكا كليوباترا وينتظر الفائز من الزمالك والإسماعيلي في الكأس صالح جمعة يسجل.. سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي يتعادلان

ويعاون ضياء السيد كل من عادل مصطفى مدربا عاما واستمرار مروان النايب مدرب وتعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كما استمر لويس أندري مدرب الأحمال في منصبه، والجهاز الطبي بقيادة فريد رضوان ومواصلة الجهاز الإداري عمله دون تغيير.

وأوضح طارق أبو العنين أن سيراميكا كليوباترا يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.

ونجح سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان في تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات أخرى والخسارة خمس مرات.

سيراميكا كليوباترا الحضري ضياء السيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابورتا: دوري السوبر الأوروبي ضروري للغاية.. وسيكون هناك تفاهم 7 دقيقة | الدوري الإسباني
ضياء السيد مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا.. والحضري مدربا لحراس المرمى 8 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - مدرب الأرجنتين الأولمبي: اختيار اللاعبين كبار السن يعتمد على كوبا أمريكا 25 دقيقة | مصر
أدار مواجهة مصرية من قبل.. حكم بوركينابي للقاء بيراميدز ونامونجو في الكونفدرالية 26 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب أستون فيلا: كان علينا التصفيق للاعبي سيتي داخل الملعب 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي توضح سبب استقالة وودوارد من منصبه في مانشستر يونايتد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
النصر يتخذ الإجراءات القانونية ضد المقاصة بسبب مروان حمدي 43 دقيقة | الدوري المصري
زيدان: مشوار الدوري ما زال طويلا.. وأتمنى بقاء بنزيمة في ريال مدريد لأطول وقت ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك