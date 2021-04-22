النصر يتخذ الإجراءات القانونية ضد المقاصة بسبب مروان حمدي

الخميس، 22 أبريل 2021 - 15:41

كتب : FilGoal

مروان حمدي قبل مباراة الزمالك والأهلي

قرر مجلس إدارة نادي النصر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصر للمقاصة بسبب نسبة إعادة انتقال مروان حمدي.

وانتقل مروان حمدي في يناير الماضي إلى الزمالك من فريق مصر للمقاصة.

وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي: "خاطبنا نادي مصر المقاصة عدة مرات وتواصلنا مع مسؤولي النادي أكثر من مرة".

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وتابع "وذلك من أجل تفعيل بند نسبة إعادة البيع في العقد الموقع بيننا وبين المقاصة".

وأوضح "العقد ينص على حصول النصر على نسبة 10% من إعادة انتقال اللاعب لأي نادي أخر".

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وشدد الأحمر "سنتخد الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعاقد الموقع بين النصر والمقاصة وسنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة لحفظ حقوق النادي".

وأضاف "كنا نأمل في حل الأمر وديا بدون اللجوء للإجراءات القانونية".

واختتم الأحمر تصريحاته "خاطبنا المقاصة ثلاث مرات في 1 فبراير و22 فبراير وأخيرا 1 أبريل ولكن فوجئنا بعدم الرد".

الدوري المصري الزمالك النصر مروان حمدي المقاصة
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