زيدان: مشوار الدوري ما زال طويلا.. وأتمنى بقاء بنزيمة في ريال مدريد لأطول وقت

يتمنى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بقاء لاعبه كريم بنزيمة لأطول وقت ممكن في صفوف الملكي، مشددا على أن الصراع على الدوري الإسباني لم ينته بعد.

في ليلة تلألأ فيها كريم بنزيمة بهدفين وصناعة وكتابة تاريخ جديد، فاز ريال مدريد على قادش 3-0 ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا فرصة في التتويج ببطولتين وسنواصل العمل. فزنا بثلاث نقاط مهمة لمواصلة ما نقوم به، ولكن المشوار ما زال طويلا".

وأضاف "كان من المهم جداً بدء المباراة بشكل جيد. عندما تتقدم بـ3 أهداف قبل الاستراحة يكون بإمكانك إدارة الفريق بشكل مختلف وهذا ما فعلناه".

وواصل "لعبنا بجدية وأنا سعيد بأداء الجميع. حافظنا على شباكنا نظيفة في ثلاث مباريات متتالية وهذا مهم جداً بالنسبة لي".

وتحدث المدرب الفرنسي عن غياب لوكا مودريتش بقوله "لقد شعر بألم في الظهر، لكني أعتقد أنه أمر بسيط. سنرى كيف ستكون حالته خلال الأيام المقبلة".

وتابع "أنا سعيد بما يقدمه بنزيمة. نعلم مدى أهميته في فريقنا وليس فقط على مستوى الأهداف. إنه يحفز اللاعبين الآخرين، نستمتع بوجوده وأتمنى أن يستمتع به ريال مدريد لفترة طويلة".

وسجل كريم بنزيمة هدفين وألفارو أودريوزولا هدفا لـ ريال مدريد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ70 مرتقيا لصدارة ترتيب الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز الـ13.