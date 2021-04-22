مصدر بـ سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: موافقة ضياء السيد على قيادة الفريق

الخميس، 22 أبريل 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

ضياء السيد - محمد إبراهيم - محمد صلاح

حصل مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا على موافقة ضياء السيد لقيادة الفريق خلفا لـ هيثم شعبان.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن صباح اليوم الخميس إقالة هيثم شعبان وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس مصر أمام مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.

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وقال مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: "الاجتماع مقام الآن بين مجلس الإدارة للإعلان عن المدير الفني الجديد".

وأضاف "تم الحصول على موافقة ضياء السيد لتولي المهمة خلفا لهيثم شعبان".

وتابع "الاجتماع الآن لاختيار الجهاز المعاون، وعادل مصطفى سيكون المدرب العام في الجهاز الفني الجديد".

واختتم تصريحاته "من المنتظر الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد مساء اليوم وربما قبل موعد الإفطار".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.

ونجح سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان في تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات أخرى والخسارة خمس مرات.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري ضياء السيد
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