كونتي يرفض لوم لاعبي إنتر بعد التعادل مع سبيزيا

الخميس، 22 أبريل 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

كونتي

رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر إلقاء اللوم على لاعبيه بعد تعادلهم المحبط مع سبيزيا صاحب المركز الـ15 في الدوري الإيطالي.

تعادل إنتر مع سبيزيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب ألبيرتو بيكو في الجولة 32 للدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بقوة كبيرة ولم يكن بإمكان أحد أن يقول أي شيء لو أننا حصلنا على النقاط الثلاث".

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وتابع "لن أشكو من لاعبي إنتر، كانت هناك رغبة حقيقية وتصميم كبير على الفوز، فقط كان يجب أن نتصرف في بعض المواقف بشكل أفضل".

وأضاف "افتقرنا لبعض الجودة أمام المرمى فقط. بالنظر إلى الطاقة التي بذلناها، نحتاج إلى التعافي والاستعداد لمباراتنا ضد فيرونا".

وأتم "كنا نستحق حصد النقاط الثلاث لكننا لم نكن محظوظين في بعض الأحيان. سنواصل المضي قدمًا في طريقنا برغبة وحماس كبيرين".

ووصل إنتر للنقطة 76 ليواصل تصدره للدوري بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وفرط إنتر في فرصة توسيع الفارق مع ميلان، بعدما خسر الفريق اللومباردي ضد ساسولو بهدفين مقابل هدف.

بينما وصل سبيزيا للنقطة 33 ليحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب.

وسجل دييجو فارياس هدف سبيزيا في الدقيقة 12 ليتقدم أصحاب الأرض، فيما أحرز إيفان بريسيتش هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 39.

ويعد التعادل هو الثاني على التوالي لإنتر بعدما تعادل ضد نابولي في الجولة الماضية، ليفقد انتر 4 نقاط في أخر نقطتين.

إنتر أنطونيو كونتي
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