مصطفى محمد خارج قائمة مباراة أنطاليا سبور

الخميس، 22 أبريل 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو

تواصل غياب مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي عن تدريبات فريقه، وتم استبعاد اسمه من معسكر الفريق استعدادا لمباراة أنطاليا سبور يوم السبت.

وغاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه ضد جوزتبه يوم السبت ولقاء طرابزون سبور يوم الأربعاء، والسبب الأبرز هو فيروس كورونا.

وأعلن فاتح تريم المدير الفني لجالاتاسراي يوم الخميس قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر وخلت من اسم المهاجم المصري.

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ستكون المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها مصطفى محمد بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

قبل أيام، أعلن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي تحديه لفيروس كورونا، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في أقرب فرصة.

ونشر لاعب الزمالك المعار مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليه قائلا: "أنا جاهز في كل الأوقات".

كما كتب كلمة كورونا ومعها رمز تعبيري يدل على التحدي.

وكان مصطفى محمد نشر إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي عبر حسابه على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وفي اليوم ذاته نشر موقع جالاتا سراي الرسمي بيانا كشف فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه.

ويلعب محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي، منذ يناير الماضي.

مصطفى محمد سجل منذ انضمامه إلى جالاتا سراي 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 66 نقطة.

فيما يتصدر بيشتكاش الدوري بـ72 نقطة.

يذكر أن أصحاب أول مركزين في الدوري التركي يتأهلان لدوري أبطال أوروبا فيما يشارك الثالث في الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد جالاتاسراي
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