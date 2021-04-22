منافس مصر - مدرب أستراليا الأولمبي: تواجدنا في مجموعة الأحلام.. ومواجهة صلاح فرصة للاعبين

الخميس، 22 أبريل 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

أعرب جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا الأولمبي عن سعادته بالتواجد في مجموعة الأحلام كما وصفها في أولمبياد طوكيو.

ويقع منتخب أستراليا الأولمبي رفقة مصر وإسبانيا والأرجنتين في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو.

وقال أرنولد عن احتمالية مواجهة ميسي وصلاح وراموس كلاعبين فوق السن: "لن اختار لاعبا فوق السن من أجل اسمه فقط حتى وإن كان أفضل لاعب في المنتخب الأسترالي".

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ويحق لكل منتخب من المنتخبات الـ16 المشاركة إضافة 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد.

وتابع أرنولد في حديثه مع الصحفيين "سأضيف لاعبا فوق السن فقط إن كان لدينا ضعف في مركز معين، لن أوقف مسيرة لاعب شاب من التقدم".

وشدد "إذا كان لدينا لاعب جيد جدا في مركزه بالمنتخب الأولمبي، إذا سيأتي إلى الأولمبياد ولن يتم إضافة لاعب فوق السن من ذلك المركز".

وعن المجموعة قال: "القرعة أوقعتنا في مجموعة الأحلام، هذا ما يريده اللاعبون وما يتوقعون لعبه في البطولات الكبرى".

وكشف "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة مع القرعة، هي فرصة رائعة للاعبين الشباب لوضع أنفسهم في المحفل العالمي وإظهار ما لديهم".

واختتم المدير الفني تصريحاته "مواجهة نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وسرجيو راموس ومحمد صلاح يجب أن ينظر إليه من قبل اللاعبين أنها لحظة قد تغير حياتهم"

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