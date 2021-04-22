إصابة عثمان ديمبيلي

الخميس، 22 أبريل 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أكد نادي برشلونة غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن مباراة الفريق أمام خيتافي مساء الأربعاء بسبب الإصابة.

ويحل خيتافي ضيفا على برشلونة ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان: "سيغيب ديمبيلي عن مباراة خيتافي بسبب آلام في الورك".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على سرعة تعافيه".

المباراة ستكون السادسة التي يغيب عنها ديمبيلي بسبب الإصابة هذا الموسم، فقد شارك 38 مباراة مع البلوجرانا في الموسم الجاري، عكس المواسم السابقة التي عانى خلالها من لعنة الإصابات.

ويسعى برشلونة للفوز على خيتافي من أجل تقليص الفارق مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد المتصدران إلى 3 نقاط.

برشلونة لعب مباراتين أقل من ريال مدريد، ومباراة أقل من أتليتكو مدريد الذي يواجه هويسكا يوم الخميس.

عثمان ديمبيلي برشلونة خيتافي
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