حجر صحي جزئي في الدوري الألماني لضمان إقامة الجولات الأخيرة في موعدها

الخميس، 22 أبريل 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم فرض حجر صحي جزئي على كل لاعبي أندية الدرجتين الأولى والثانية.

ويتم تنفيذ الحجر الصحي الجزئي في الفترة بين 3 إلى 12 مايو المقبل.

وبعد ذلك تدخل جميع الفرق في معسكرات مغلقة من أجل ضمان إقامة الجولات الأخيرة في موعدها دون تأجيل.

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وكشف بيان رابطة الدوري الألماني أن الغرض من الحجر الجزئي والمعسكرات المغلقة هو ضمان إقامة المباريات في موعدها خاصة مع ضغط الوقت بسبب منافسات يورو المقرر لها في يونيو.

وأوضح بيان رابطة الدوري الألماني"يجب على الأشخاص المدرجة في اختبار المسحة الطبية لفيروس كورونا وهم اللاعبون وجهاز التدريب ومسؤولوا الفريق، البقاء في بيئتهم المنزلية أو مبنى التدريب كحجر صحي جزئي".

وأضاف "وذلك من الاثنين 3 مايو إلى الأربعاء 12 مايو بغرض تقليل الاتصال ومخاطر العدوى".

وتابع البيان "بعد ذلك تدخل مجموعة الأشخاص في جميع الأندية لمعسكر تدريب مغلق بعد الخضوع لمسحة طبية وذلك إجباري حتى نهاية الموسم في 23 مايو".

بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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