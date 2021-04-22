رئيس يويفا يستبعد إمكانية إلغاء مواجهات نصف نهائي الأبطال بسبب أزمة دوري السوبر

أوضح السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الأسبوع المقبل غير مهددة بالإلغاء على خلفية أزمة مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال تشيفرين في تصريحات لقناة سلوفينية: "هناك فرصة ضئيلة للغاية لعدم إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل".

وأضاف "الأمر يعود إلى أن الموسم قد بدأ بالفعل، في المستقبل قد تكون الأمور مختلفة".

وأكمل "في حالة إلغاء هذه المباريات ستطالب الشبكات التلفزيونية التي تملك حقوق البث بتعويضات ضخمة".

ويحل تشيلسي ضيفا على ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي يوم الثلاثاء، ويستقبل باريس سان جيرمان ضيفه مانشستر سيتي يوم الأربعاء في نصف النهائي الآخر.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أشار من قبل إلى إمكانية استبعاد الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي من المنافسات المحلية والقارية، فثلاثة منهم يتواجدون في نصف نهائي دوري الأبطال، ريال مدريد وتشيلسي وسيتي.

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة يوم الثلاثاء ليصبح المشروع الوليد على حافة الهاوية، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر يوم الأربعاء.

رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي أصدرت بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وميلان وإنتر صباح الأربعاء.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.