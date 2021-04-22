استبعاد مدينة بلباو من تنظيم يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد مدينة بلباو الإسبانية من المدن المستضيفة لبطولة يورو 2020 المقرر إقامتها هذا الصيف.

ونشرت السلطات الإقليمية في بلباو بيانا يفيد باستبعاد المدينة من استضافة البطولة.

وانتقدت اللجنة المسؤولة عن المباريات الأربع التي كان مقرر إقامتها في بلباو على ملعب سان ماميس قرار يويفا وتم وصفه بالأحادي.

وطالبت اللجنة المنظمة في بلباو بتعويضات مالية بعد ما تم صرفه لتنظيم الحدث.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد صرح في وقت سابق أن ملعب لا كارتوجا في إشبيلية سيكون بديلا محتملا.

وكانت بلباو ضمن 12 مدينة مقرر استضافتها لبطولة يورو في الصيف المقبل، لكن السماح بالحضور الجماهير كان صعبا.

وأصرت حكومة الباسك على تنفيذ عدد من الشروط الصحية الصارمة قبل حضور الجماهير.

ورد وقتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بغضب على تلك الشروط ووصفها بالمستحيل الامتثال لها.

وأمهل يويفا يوم الإثنين الماضي كل من بلباو ودبلن وميونيخ حتى الجمعة من أجل جمع المعلومات بشكل كامل.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بلباو عن تلقي اتصال رسمي من يويفا يفيد باستبعاد المدينة من الاستضافة.