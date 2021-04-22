شوقي غريب: لم أستقر على قائمة الأولمبياد النهائية.. خاطبنا ليفربول ببرنامج المنتخب

الخميس، 22 أبريل 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن بدأ الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية عقب انتهاء القرعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر مع فرق إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وقال غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "نشارك في محفل دولي كبير، لدينا مجموعة تضم بطل أوروبا وبطل أمريكا وبطل إفريقيا وثاني آسيا".

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وأوضح "نعد الفريق منذ فترة ونخوض مباريات ودية مع فرق تقترب في المستوى من تلك المنتخبات"

وكشف شوقي غريب"جلسنا مع اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد من أجل ترتيب الفترة المقبلة".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي "بالتأكيد سنخوض مباريات ودية قبل المشاركة في الأولمبياد ولكن شرطنا أن تكون المواجهات أمام متأهلين بالفعل للمنافسات".

وشدد شوقي غريب "لم أستقر على قائمة الفريق حتى الآن، يوم 19 مايو سنسلم فيفا قائمة بـ 50 لاعبا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن موقف محمد صلاح قائلا: "تم مخاطبة ليفربول بكل برنامج المنتخب الأولمبي بموعد مبارياتنا والمدينة التي سنلعب فيها وكل الأمور الخاصة بالفريق".

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