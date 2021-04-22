رحيل هيثم شعبان عن قيادة سيراميكا كليوباترا

أقال مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العنين، هيثم شعبان المدير الفني وذلك بعد الخروج من كأس مصر.

وكان سيراميكا كليوباترا قد ودع منافسات كأس مصر من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا كالآتي:

"تتقدم إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين والمشرف العام على الكرة طارق أبو العنين بجزيل الشكر والعرفان لهيثم شعبان وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها كمدير فني".

"نشدد على الدور الكبير الذي قام به مع فريق الكرة سوءا في رحلة التحدي الناجحة من أجل الصعود للدوري الممتاز والتي قاد فيها باقتدار وكفاءة لا ينكرها عليه أحد"

"نؤمن بقدرته كمدرب شاب وواعد بعد تحويل الحلم إلى واقع ملوس، أو خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز بالشكل الذي وضع الفريق في طليعة الأندية التي يقدرها الجميع".

"تتوجه إدارة سيراميكا بالشكر إلى هيثم شعبان وتتمنى له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق والسداد في تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.

ونجح سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان في تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 لقاءات أخرى والخسارة خمس مرات.