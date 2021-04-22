مواعيد مباريات الخميس 22 أبريل 2021.. الزمالك ضد الإنتاج

الخميس، 22 أبريل 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الزمالك

تقام مساء اليوم الخميس مباراتان ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري.

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يحل الزمالك ضيفا على الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء في المباراة المؤجلة من الجولة 16.

وفي نفس التوقيت يستضيف المقاولون العرب فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 19.

أوروبا

وعلى المستوى الأوروبي تقام مباريات في الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

إذ يستضيف ليستر فريق وست بروميتش في التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة 32.

أما في إيطاليا فيستضيف روما فريق أتالانتا في السادسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 32.

وتختتم مباريات الجولة عندما يحل لاتسيو ضيفا على نابولي في التاسعة إلا ربع مساء.

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