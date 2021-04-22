الهاني سليمان: أحمد سامي طلب مني عدم إهدار الوقت ضد الأهلي لهذا السبب

كشف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن سبب عدم إهداره للوقت ضد الأهلي.

الهاني سليمان النادي : سموحة سموحة

وفاز سموحة على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للدوري المصري.

وقال الهاني سليمان لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "حصلنا على 3 نقاط وسنقوم بالتركيز في الفترة المقبلة"

وتابع "التعليمات كانت واحدة طوال المباراة وهي أن نضغط على الأهلي من الأمام وألا نرتكب أي أخطاء".

وواصل "حصلنا على مكافأتنا بهدف في نهاية المباراة وهذا ما جعله رائعا".

وتابع "من المعروف أن خطورة الأهلي تكون أكبر في الدقائق الأخيرة لكننا نجحنا في تحقيق الفوز".

وبسؤاله عن إهداره للوقت في المباراة، قال: "أنا لم أهدر أي وقت، إذا قمت بإهدار الوقت كان ليستمر اللقاء حتى الآن".

وأوضح "تعليمات أحمد سامي لي كنت بعدم إهدار الوقت حين أحصل على الكرة وأن أقوم بإرسال كرات طولية للأمام لتنفيذ الهجمات المرتدة لكي نستغل اندفاع الأهلي الهجومي".

وأتم "لم أهدر الوقت خلال اللقاء باستثناء لعبة واحدة فقط تعرضت للإصابة بها".