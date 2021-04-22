كرة سلة – الزمالك والأهلي يلحقان بـ الاتحاد والجزيرة إلى نصف النهائي

تأهل الزمالك والأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وفاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 83-53 في المباراة الرابعة بينهما، ضمن سلسلة (Best of 5) لدور ربع النهائي من البطولة.

فوز الزمالك أهله إلى نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات.

من جهة أخرى، فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 84-77 في المباراة الرابعة بين الفريقين على صالة نادي سبورتنج، ضمن سلسلة (Best of 5) لدور ربع النهائي من البطولة.

بذلك، لحق الزمالك والأهلي بـ الاتحاد السكندري والجزيرة إلى نصف نهائي دوري السوبر المصري.

المسابقة ستتوقف يوم 30 أبريل الجاري، حتى يعود الزمالك من مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة برعاية NBA.

وستكون مباراتي نصف النهائي بين الزمالك والجزيرة، فيما يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري.