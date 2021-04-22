بيريز: كلوب خسر في فالديبيباس مثلما هُزم في نهائي الأبطال.. وربما نضطر لبيع بنزيمة

سخر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وانتقاده لملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي الحالي.

وقال كلوب قبل لقاء ريال مدريد سابقا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: " إنه أمر غريب أن تلعب المباراة عليه فهذا ملعب للتدريبات".

وتحدث بيريز لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية قائلا: "لا أعلم لماذا لم يحب كلوب ملعب فالديباس. لقد خسر هناك 3-1، تماما مثلما حدث في كييف".

ويقصد بيريز ما حدث في كييف بفوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وعن تجديد تعاقد سيرجيو راموس قائد الفريق قال بيريز: "أحب راموس كإبني. ولكن تجديد عقده معتمد على وضع النادي".

وواصل "هذا العام ستقل إيراداتنا بـ 300 مليون يورو، قد يكون علينا بيع لاعب، وعلى اللاعبين تقديم بعض التضحيات في عصر كورونا".

وأضاف "ربما سيتعين علينا بيع بنزيمة بسبب الظروف الاقتصادية".

وعما يثار حول احتمالية عدم إقامة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب غضب الاتحاد الأوروبي على النادي الإسباني لتمسكه بفكرة دوري السوبر الأوروبي رد بيريز: "لن نواجه تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال؟ من يقول ذلك؟ تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي؟ ولأي سبب يقوله؟".