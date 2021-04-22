بيريز في حوار ناري: الإنجليز لم ينسحبوا.. ومن حرك 40 مشجعا لـ تشيلسي حرض قادش ضد دوري السوبر الأوروبي

خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حوار ناري، بعد أقل من 24 ساعة من تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي، والذي انتهى بعمر اليومين فقط.

وسرد بيريز عبر إذاعة كادينا سير ما حدث في الليالي النارية السابقة حيث قال: "لقد كانت ليلة طويلة بالأمس، عملنا حتى الواحد فجرا. عملنا على هذا المشروع لأعوام عديدة لدرجة أنني قد لا أستطيع شرح كل تفاصيله".

وأوضح "أنا حزين بعض الشيء وخائب الأمل. عملنا على هذا المشروع لـ 3 أعوام، وكان يضم كل ما يمكننا فعله لمحاربة الوضع الاقتصادي في الكرة الإسبانية".

وشدد "الدوري الإسباني لن يُمس، لكن نظام دوري الأبطال عفا عليه الزمن ولا يصبح مشوقا إلا من دور الثمانية".

وكشف "كلنا سعداء أن فرق من دول مختلفة يقابلون بعضهم البعض، لكن في العام الماضي خسر الـ 12 فريقا المؤسسين 600 مليون يورو. لم نرد الاستعراض لكن أتت لنا فكرة إجراء مواجهات بين أقوى فرق أوروبا، بحيث لا تخسر الفرق الكبيرة الأموال متضامنة. هذه الأندية تملك مليار مشجع من أصل 4 مليار متابع لكرة القدم".

وفجر بيريز قنبلة قائلا "لا أظن أن الإنجليز قد رحلوا، المشروع لم يتوقف لكنه معلق. حتى هذه اللحظة، لم يرحل أي من الفرق الـ 12 من دوري السوبر الأوروبي وبالتالي لم يدفعوا الشروط الجزائية في العقد".

وأكد "احتجاج جمهور تشيلسي؟ كانوا 40 فردا، ويمكنني أن أقول من ذهب بهم إلى هناك. الذي حرك جمهور تشيلسي هو نفس الذي جعل قادش يرتدون قميص الإحماء المناهض للبطولة ضدنا اليوم".

"عنف غير مسبوق"

وأكمل بيريز "لم أر عنفا في التعامل مع أي شيء، مثلما حدث مع دوري السوبر. وكأنه كان عنفا منظما. لقد فاجئنا الأمر جدا. طلبنا مقابلة رئيسي فيفا ويويفا ولم يردا علينا. لقد هوجمنا وكأننا قتلنا كرة القدم".

وأوضح "نريد أن نساند يويفا إذا كنا نريد إنقاذ كرة القدم. لقد حدثت الكثير من الأمور دون ردود أفعال. لقد ضربنا وباء وخسرنا بشكل كبير".

وكشف "كان هناك شخصا في المجموعة الإنجليزية بلا اهتمام كبير بالمشروع وبدأ في نقل العدوى للآخرين، وآخر كان مقتنعا جدا. مضينا اتفاق لتشكيل الدوري ثم أخبرونا بأنهم سينسحبون".

وأكد "إذا لم ينجح هذا المقترح، سيخرج مقترح آخر في وقت لاحق. لقد هاجمونا بدون عدل بالقول بأننا نريد إنهاء الدوريات والاستحقاق الرياضي، وأننا سنقتل كرة القدم. هم لديهم مصالح، ولا يريدون خسارتها، وبالتالي تتحقق مصالحهم على جثث الأندية".

وشدد "ما حدث ليس أسوأ لحظة في حياتي. الإنجليز اجتمعوا بي وقالوا لي إنهم لا يريدون أن يبدو وكأنهم يقتلون كرة القدم. ربما عليهم اختراع شيء جديد، ملاك الأندية الإنجليزية ليسوا هناك فقط لجمع المال بل لأنهم يحبون كرة القدم".

وأردف "وقعنا الاتفاق، كان يتبقى لنا 3 أندية لإكمال العدد 15 هم بايرن ودورتموند وباريس سان جيرمان. في بايرن كانوا يغيرون المدرب، وتبقى بعد ذلك 5 أندية عن طريق الاستحقاق الرياضي. معظم الأندية كانت ستلعب في دورياتها أو في دوري الأبطال. أظن أن رئيس يويفا عليه أن يكون شخصا أفضل من ذلك، لقد تعامل وكأننا ألقينا قنبلة نووية، في إنجلترا لا يمكن أن يفوز الجميع ماليا ويخسر الـ 6 الكبار، وكذلك في إسبانيا".

وأكد "مباراة فيدرير ضد نادال تجلب الأموال، بعكس مباراة فيدرير ضد المصنف رقم 80".

وقال "كرة القدم يتم الحفاظ عليها عن طريق الأندية الكبرى، مثلما الأمر في التنس. ميسي رائع للكرة الإسبانية، وللكرة عموما، علينا أن نجد شكل جديد لإدرار المال لأن بهذه الطريقة، ستموت كرة القدم".

تصريحات جدلية

واستمر بيريز في هجومه على يويفا قائلا "بقية الأندية لم تتركني وحيدا. يوفنتوس معي. ستكون خطية كبيرة التخلي عن البطولة بهذا الشكل. يويفا يقول إن النظام الجديد لدوري الأبطال سيظهر في 2024، لا أحد يفهم هذا النظام. لا أحد يعرف أين سنكون بعام 2024، ومتى سينتهي كورونا. هذا هو الحل الأفضل وقد عملنا عليها. إذا كنتم تريدون فريقا متواضعا من تركيا في دوري السوبر، فالمال يأتي من مواجهات الكبار، يجب أن يتواجه فيدرير ونادال كل ثلاثاء وأربعاء".

وعن مصير الأندية الفقيرة قال "الطويل يرتدي بدلة طويلة، والقصير يرتدي بدلة قصيرة، لا يمكن للكل ارتداء بدلة الرجل العظيم. هذه هي الحقيقة وما تقوله أرقام البث".

وعن الأندية التي أعلنت انسحابها من البطولة قال "لقد وقعنا عقودا لدوري السوبر الأوروبي. لا يمكن لهم الرحيل بهذه الطريقة، هؤلاء رجال أعمال يعرفون هذا العالم. ربما علينا التوقف لنقول إننا نحترم الدوريات المحلية، فقط نريد بطولة أخرى بجانبها لإدرار المزيد من المال".

"لا جالاكتيكوس"

وهدد بيريز "لن نستطيع ضم صفقات جالاكتيكوس دون دوري السوبر الأوروبي. هذا الأمر لا يسري على ريال مدريد فقط. بشكل عام، إبرام الصفقات الكبيرة مستحيل دون وجود تدفق مالي. إذا لم يبع ناد صغير لاعب لناد كبير، سيمر بفترة مالية صعبة، لأن أسعار حقوق البث تتهاوى، الأمر كله يتمحور حول التضامن".

وشدد "سنذهب لاجتماع الليجا؟ لن نذهب إلى مكان لسنا مدعوين إليه. لا أريد الحديث عن خافيير تيباس إطلاقا".

وأردف "رسالتي لعالم كرة القدم أنه لابد من وجود الشفافية. في أمريكا، وفي كرة سلة المحترفين، نعرف مرتبات اللاعبين والمدربين، هذا يجب أن يحدث في كرة القدم. لم أر فيفا أو يويفا يخفضون رواتبهم وهذا ليس انتقادا. مرتبي معروف للجميع، وكلنا ضحينا في ظل كورونا، إذا ظللنا نتحدث أن لا شيء قد حدث بعد الوباء فكلنا سنبكي في يوم من الأيام".

وعن عدم سبب إخبار اللاعبين بالأمر قبل الإعلان عنه قال: "هذه ليست جمعية عمومية، هم يحصلون على الكثير من الأموال وعلينا توفيرها لهم. لشراء لاعب، هل علي استشارة كل الفريق؟".

وشدد "نريد رئيسا لـ يويفا لا يهين الناس، ولا يتحدث مثلما تحدث تشيفيرين. نحن في أوروبا الديمقراطية، لا يمكنه الحديث بهذا الشكل وإهانة رئيس ناد عريق".

"مشروع دوري السوبر ليس وليد فيروس كورونا. نخطط للأمر منذ 3 سنوات، ثم أتى الوباء".

"كرة القدم للجماهير. فكرنا في الجماهير لأنهم من يمنحونا أموال البث والقمصان".