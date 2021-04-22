بيريز: مودريتش جدد تعاقده مع ريال مدريد.. لا أستطيع تخيل رحيل زيدان وهذا موقف مبابي

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن تجديد تعاقد لوكا مودريتش صانع ألعاب الفريق موضحا موقف زين الدين زيدان المدير الفني للفريق من البقاء مع النادي من عدمه.

وقال بيريز في حواره مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: عن مستقبل زيدان مع الفريق: "لديه صبر كافِ، في المؤتمرات الصحفي يرتدي هذا الوجهة، هو أسطورة، وسيرحل يوما ما وإذا رحل فعليه أن يرحل كأسطورة".

وأضاف "هو من سيقرر أو نحن من سنقرر (رحيله) لكنه لن يستيقظ ويقول أننا قررنا إقالته".

وشدد "لا أستطيع أن أتخيل أن زيدان سيكون خارج ريال مدريد في الموسم المقبل".

وعن رافائيل فاران، قال: "إذا كان هناك لاعبا لا يرغب في التواجد فيمكنه الرحيل، لكن في هذه اللحظة الجميع يرغب في الاستمرار".

وحول التعاقد مع اللاعبين الشباب في الفترة الماضية وضح "لدينا العديد من اللاعبين الصغار بالإضافة للمعاريين، فسياسة التعاقد مع الأطفال تعمل بشكل جيد".

وعن تجديد التعاقد مع اللاعبين في الصيف المقبل، قال: "إذا كان لديك أفضل لاعبين في العالم، فماذا ستفعل؟".

وواصل "سأضرب مثلا بالدفاع، هناك كارباخال وفاران وراموس ومارسيلو، جميعهم آتوا إلى ريال مدريد صغيرا لكن الآن لدينا حط دفاع جيد ومنذ وقت طويل".

وتابع "في الوسط لدينا 3 لاعبين رائعئين، وفي الهجوم لدينا أطفال. هل سنقوم بثورة (انتقالات في الصيف)؟ لا لست متأكدا".

وأردف "لدينا رودريجو وأسينسيو وعدة لاعبين صغار جيدين والتوقيع معهم سيؤتي ثماره".

وعن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، قال: "لا أعرف لكن دوري السوبر الأوروبي كان لتخفيف الأضرار المالية هذا الموسم".

وأضاف "إذا لم يأتِ مبابي هذا الموسم فلن ينتحر أي شخص، الجميع يعرف من أنا، وأن لم يتم إنجاز الأمر فالناس ستعرف أنه لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك".

وأتم "مودريتش وقع بالفعل ووصلنا لاتفاق معه منذ وقت طويل. راموس ليس في نفس الوضعية الآن".