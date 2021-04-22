حسام حسن: أحمد سامي كان عنيفا معنا.. وفرج عامر هو من سيحدد مستقبلي

أكد حسام حسن مهاجم سموحة أن أحمد سامي المدير الفني للفريق قام بتحضير لاعبيه بقوة لمواجهة الأهلي، مشيرا إلى فرج عامر رئيس النادي هو من سيقرر خطوته المقبلة.

وسجل حسام حسن هدف سموحة الثاني ضد الأهلي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للفريق السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري المصري.

وقال حسام حسن عبر قناة "صدى البلد": "بعد مباراة غزل المحلة أحمد سامي كان يتحدث معنا بعنف لأنه لم يكن يجوز أن نرتكب أي أخطاء".

وتابع "شاهدنا مباريات الأهلي 3-4 مرات، وكنا في قمة تركيزنا لعمل نتيجة إيجابية ضدهم".

وأضاف "(ربنا عوضنا) عن نتائج عدة مباريات بالفوز عن الأهلي ومن بداية الدور الثاني سيعود سموحة لمكانه".

وحول شعوره في المباراة الأخيرة له مع الفريق، وضح "كنت أرغب في الرحيل عن الفريق وأنا أقدم مباراة كبيرة، والأهم أننا حصلنا على نقاط المباراة، كنت في قمة تركيزي لكي يحصل الفريق على نقاط المباراة".

وشدد "ربنا أراد أن يحصل سموحة على نقاط المباراة بفضل هدفي".

وشرح "الشناوي كان متقدما لوسط الملعب لكي يُنفذ المخالفة، وكنا نلعب على الكرة الثانية، وبالفعل حصلت عليها وراوغت السولية وبعدها قررت التسديد بوجه القدم الخارجي حتى تذهب للمرمى".

وعن هدفه مع أهلي طرابلس الليبي، قال: "سيكون تركيزي أن أصنع الفارق مع فريقي الجديد وأن نفوز بالدوري والكأس وأن أتواجد في قائمة منتخب مصر".

وأتم "فرج عامر هو من سيقرر خطوتي المقبلة".

وتعد مباراة الأهلي هي الأخيرة لحسام حسن مع سموحة، إذ سينتقل لفريق أهلي طرابلس على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر.