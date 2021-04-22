أحمد ناجي: كنت أرى أن علي لطفي يجب أن يشارك ضدنا.. والهاني سليمان مميز

قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في سموحة إنه توقع مشاركة علي لطفي مع الأهلي في مباراة الفريقين بدلا من عودة محمد الشناوي.

وكان علي لطفي حرس مرمى الأهلي في القمة ضد الزمالك يوم الأحد الماضي بسبب غياب الشناوي لإصابته بفيروس كورونا.

وفاز سموحة على الأهلي بهدفين لهدف في ملعب الأهلي WE السلام في الجولة 11 من الدوري يوم الأربعاء.

وقال أحمد ناجي عقب المباراة عبر إذاعة"الشباب والرياضة": "بعيدا عن كونه الأفضل في مصر وإفريقيا كنت أرى أن علي لطفي الأنسب للمباراة واعتقدتت أنه سيلعب مباراة أخرى على الأقل قبل عودة الشناوي".

وواصل "كنت أرى أنه لا يجب الاستعجال في الدفع بالشناوي ولكن يبدو أن الجهاز الفني للأهلي كان قلقا من سموحة وفضل اللعب بالعناصر الأساسية".

وأكمل "الشناوي له عذره فحالته الصحية غير مستقرة في ظل بروتوكول التعافي من كورونا".

وعن خطأ الشناوي في هدف فوز سموحة قال ناجي: "تمركزه لم يكن مبررا".

وأشاد ناجي بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة وقال: "لا يوجد حارس بأجنحة أو ملاك الكل يخطئ".

وشدد "الهاني سليمان يقدم موسما رائعا وترشح لمنتخب مصر وأدائه يترواح من 8 لـ9 درجات من 10 في كل المباريات".

وعن مركز سموحة في الدوري قال: "سموحة كان يجب أن يحصد 10 نقاط أخرى على الأقل، بعد 5 تعادلات غير مستحقة ضد المحلة والبنك الأهلي وغيرها، كانت كفيلة بوضع سموحة على قمة الدوري".

وأتم "سجلنا هدفا صحيحا 100% في بيراميدز ولم يحتسب".

ويحتل سموحة المركز الخامس بـ27 نقطة.