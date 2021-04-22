أحمد ناجي: كنت أرى أن علي لطفي يجب أن يشارك ضدنا.. والهاني سليمان مميز

الخميس، 22 أبريل 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

والتر بواليا - الهاني سليمان - الأهلي - سموحة

قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في سموحة إنه توقع مشاركة علي لطفي مع الأهلي في مباراة الفريقين بدلا من عودة محمد الشناوي.

وكان علي لطفي حرس مرمى الأهلي في القمة ضد الزمالك يوم الأحد الماضي بسبب غياب الشناوي لإصابته بفيروس كورونا.

وفاز سموحة على الأهلي بهدفين لهدف في ملعب الأهلي WE السلام في الجولة 11 من الدوري يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: لماذا أغير مركز الشحات؟.. افتقدنا للطاقة وعلينا تقبل الهزيمة فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي أحمد سامي: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وكان لابد من التحفظ الدفاعي لهذا السبب لا يوجد تعادل في التنس.. سموحة يكسر إرسال الأهلي لصدارة الدوري

وقال أحمد ناجي عقب المباراة عبر إذاعة"الشباب والرياضة": "بعيدا عن كونه الأفضل في مصر وإفريقيا كنت أرى أن علي لطفي الأنسب للمباراة واعتقدتت أنه سيلعب مباراة أخرى على الأقل قبل عودة الشناوي".

وواصل "كنت أرى أنه لا يجب الاستعجال في الدفع بالشناوي ولكن يبدو أن الجهاز الفني للأهلي كان قلقا من سموحة وفضل اللعب بالعناصر الأساسية".

وأكمل "الشناوي له عذره فحالته الصحية غير مستقرة في ظل بروتوكول التعافي من كورونا".

وعن خطأ الشناوي في هدف فوز سموحة قال ناجي: "تمركزه لم يكن مبررا".

وأشاد ناجي بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة وقال: "لا يوجد حارس بأجنحة أو ملاك الكل يخطئ".

وشدد "الهاني سليمان يقدم موسما رائعا وترشح لمنتخب مصر وأدائه يترواح من 8 لـ9 درجات من 10 في كل المباريات".

وعن مركز سموحة في الدوري قال: "سموحة كان يجب أن يحصد 10 نقاط أخرى على الأقل، بعد 5 تعادلات غير مستحقة ضد المحلة والبنك الأهلي وغيرها، كانت كفيلة بوضع سموحة على قمة الدوري".

وأتم "سجلنا هدفا صحيحا 100% في بيراميدز ولم يحتسب".

ويحتل سموحة المركز الخامس بـ27 نقطة.

محمد الشناوي الهاني سليمان سموحة الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام حسن: أحمد سامي كان عنيفا معنا.. وفرج عامر هو من سيحدد مستقبلي 4 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ناجي: كنت أرى أن علي لطفي يجب أن يشارك ضدنا.. والهاني سليمان مميز 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: لماذا أغير مركز الشحات؟.. افتقدنا للطاقة وعلينا تقبل الهزيمة 36 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وكان لابد من التحفظ الدفاعي لهذا السبب 45 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة تلألأ فيها بنزيمة.. ريال مدريد يثأر من قادش ويتصدر مؤقتا ساعة | الدوري الإسباني
لا يوجد تعادل في التنس.. سموحة يكسر إرسال الأهلي لصدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – عودة روقا.. وغياب أوباما وشيكابالا أمام الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك