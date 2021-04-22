مؤتمر موسيماني: لماذا أغير مركز الشحات؟.. افتقدنا للطاقة وعلينا تقبل الهزيمة

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إنه لا يرى أن هناك سببا لتغيير مركز حسين الشحات وذلك بعد مطالبته بجعل الأخير يلعب في الناحية اليسرى بدلا من اليمنى.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب هزيمة الأهلي من سموحة يوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب الأهلي WE السلام في الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال موسيماني ساخرا: "أين لعب الشحات اليوم؟ من أين سجل هدفه؟ هل يجب أن أجعله يلعب في الناحية اليسرى؟".

وواصل "هل هناك لاعبين آخرين تريد –يقصد الصحفي- تغيير مراكزهم؟ هذه نصحية سأخذ بها ولكن كان يجب أن توجهها لي قبل بداية الموسم وليس بعد الهزيمة".

وبسؤاله لماذا لا يشرك الناشئين مثلما فعل ذلك حينما كان الأهلي يتقدم في النتيجة بفارق كبير أجاب قائلا: "ما هي المباراة التي حدث فيها ذلك؟ أوضح لي ما هي المباراة التي قمت فيها بذلك الأمر؟".

وعن الهزيمة قال: "لم نلعب بقوتنا المعتادة وارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية وأخطاء جماعية كذلك وبكل أمانة لم يكن لدينا الطاقة لخوض المباراة".

وواصل المدرب الجنوب إفريقي "في المباريات السابقة بذلنا مجهودا كبيرا وفقدنا طاقة كبيرة، آخر مباراة خضناها قبل يومين ونصف والأمر صعب، التحدي الآن أننا فقدنا لاعبين مهمين مرة أخرى".

وتابع "أيمن أشرف وأليو ديانج كانت تبديلات إجبارية على سبيل المثال".

وواصل "فرصة أفشة كانت تستطيع قتل المباراة مبكرا، لكننا لم نستطع إكمال اللقاء للنهاية بسبب قلة الطاقة، نعرف أن سموحة يلعبون على المرتدات وإن سجلنا فستتغير طريقتهم في اللعب".

وأضاف موسيماني "لكن تسجيلهم لهدف مبكر غير مجرى المباراة وجعلنا نخاطر هجوميا لإدراك التعادل أولا، ويجب أن نتقبل الهزيمة".

وبسؤاله هل كان محمد الشناوي جاهزا بنسبة 100% لتلك المباراة خاصة أنه لم يستطع الركض للحاق بالكرة في الهدف الثاني أجاب "سألت الشناوي قبل المباراة وأجابني أنه قادر على اللعب".

وشدد موسيماني "الشناوي هو حارسنا الأول ومازال الحارس الأول لنا ولا أستطيع إلقاء اللوم عليه في الهدف الثاني لسموحة".

وأتم موسيماني تصريحاته "فزنا على الزمالك وكان هناك إصابات كثيرة وغيابات عن الفريق ولم نتحدث ولن أختلق الأعذار بسبب الهزيمة، خسرنا ويجب أن نتقبل الأمر".