فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بأنه كان يقصد تشبيه سموحة بـ "سيرينا ويليامز" قبل مواجهة فريقه مع الأهلي.

سموحة فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "تصريحاتي عن سيرينا وفينوس ويليامز مقصودة. قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز والأهلي لـ فينوس، لأن سيرينا الأعلى تصنيفا وتفوز دائما على شقيقتها".

فرج عامر كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صباح اليوم "صراع الأشقاء. مباراة الأهلي وسموحة اليوم، بتفكرني بمباراة التنس في بطولة أمريكا المفتوحة بين الشقيقتين ڤينس ويليامز (الأهلي) وسيرينا ويليامز (سموحة).

فرج عامر أضاف "الأهلي فريق شقيق، لكن سموحة رقم 1 و2 و3 و4 عندي. لو كنت أتهاون مع الأهلي كما يقال، لما شاركت في المنافسة أساسا وأصرف الأموال على الفريق".

رئيس سموحة أكمل "سأصرف مكافآت إجادة فورية للاعبين. الفوز على بطل إفريقيا أمر مشرف بالنسبة لنا. كان لنا ركلة جزاء في الشوط الأول لكن الحكم تغاضى عنها، وقدرة الله منحتنا الفوز".

واستمر "سموحة يفترض أن يكون في مكان أفضل بترتيب الدوري، لولا تدخل عناصر أخرى مثل التحكيم أفقدنا العديد من النقاط".

عامر أتم "كنت أعلم خطة أحمد سامي مسبقا وتوقعت سيناريو اللقاء لأن الفريقان يلعبان كرة جميلة، وكان هدفنا اللعب على المرتدات، وهذا ما تحقق وبسببه توقعت الفوز".

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ27 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني من 13 مباراة.