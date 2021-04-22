أحمد سامي: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وكان لابد من التحفظ الدفاعي لهذا السبب

وضح أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن سبب "التحفظ الدفاعي" الذي لعب به فريقه ضد الأهلي.

وفاز سموحة على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للدوري المصري.

وقال أحمد سامي عبر إذاعة الشباب والرياضية: "واجهنا فريقا كبيرا يضم عدة عناصر".

وأضاف "كنت قلقا من الشوط الثاني، لذا كان لابد من تحفظ دفاعي، لأن الأهلي يندفع هجوميا سعيا للمكسب لأن ليس لديه ما يخسره".

وتابع "لم نوفق في بعض الهجمات المرتدة عند استلام الكرة، لكن حالفنا التوفيق وجاءت المكافأة في نهاية المباراة".

واستمر "نبهت على اللاعبين الدفاع على عمق 28 ياردة، والانطلاق بهجمات مرتدة، لقد تدربنا على ذلك، أشكر اللاعبين لأنهم نفذوا المطلوب ".

وأوضح "كنت أعلم تحديدا متى أدفع بلاعب الوسط محمد رزق في الشوط الثاني، وحالفنا التوفيق".

وشرح "إذا تحكمت في الكرة جيدا والاستحواذ بشكل أفضل لكانت الهجمات المرتدة أخطر من ذلك، أرضية الملعب رائعة، ولكن رش الأرضية بغزارة أثر نسبيا على اللاعبين".

وأكد "قلت للاعبين إنه مع تقدم الوقت، يلجأ محمد الشناوي للتقدم من مرماه لزيادة الكثافة العددية في الأمام، ليصبح فريقه في وضع مباراة من جانب واحد".

وشدد "الأهلي لا يفرق معه أي نقص عددي، وبمتابعتي للقاء القمة، عالجت بعض المشاكل الفنية التي واجهها الزمالك خاصة في بداية المباراة".

وأردف "أتمنى أن يكون هذا الفوز دفعة إيجابية للفترة القادمة".

وواصل "سنحاول قدر الإمكان تعويض حسام حسن ومحمد الترهوني، بالطبع سنتأثر فنيا، لدينا بدائل نجهزها للفترة القادمة مثل عرفة السيد وديريك نيسامامبي ومحمد ناجي".

وأكمل"إحساس حسام حسن بتقدم الشناوي كثيرا في الشوط الثاني، فهو مهاجم متميز ولا يوجد مثله كثيرا في الدوري المصري".

وأضاف أحمد سامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "فرقة كبيرة عظيمة الأهلي سعيد جدا بالفوز على ثالث العالم المتوج ببطولات كثيرة، عملنا على المرتدات طوال المباراة انتظرت فرصة أو اثنتين".

وأوضح "الدفاع في الشوط الثاني؟ تلاقي فريقا كبيرا من الطبيعي التحفظ دفاعيا، الأهلي فريق قوي جدا ويملك عناصر كثيرة على مقاعد البدلاء ويستطيع تغيير طريقة اللعب كثيرا، يجب أن نتحفظ دفاعيا وأن نعمل على تنفيذ فكرة لدينا، بدأنا المباراة بنفس طريقتنا المعتادة وغيرنا قليلا في الشوط الثاني".

وعن هدف حسام حسن في الدقائق الأخيرة، قال: "هدف يوقف القلب وفي الدقيقة 90".

وأتم "مباراة تعطينا ثقة كبيرة والخوف الآن أن يهبط مستوانا بعد تلك المباراة لكننا سنعمل على عدم حدوث ذلك وأنا سعيد بأداء كل اللاعبين اليوم".