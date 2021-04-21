لا يوجد تعادل في التنس.. سموحة يكسر إرسال الأهلي لصدارة الدوري

يبدو أن فرج عامر رئيس سموحة، كان لديه بعد نظر، عندما شبه علاقة الأهلي بناديه بعلاقة الشقيقتين لاعبتي التنس، سيرينا وفينوس ويليامز، ففي التنس لا يوجد تعادل.

كسر سموحة إرسال الأهلي لصدارة الدوري، بهدف رائع حسم به حسام حسن في آخر مبارياته مع الفريق السكندري، وقاد فريقه للفوز على الأهلي 2-1، محققا الخسارة الأولى المحلية للأحمر هذا الموسم.

سموحة سجل أولا عن طريق محمد حليمو، قبل أن يتعادل حسين الشحات للأحمر، لكن هدف متأخر من حسام حسن الذي يتجه لليبيا بعد المباراة للانضمام لأهلي طرابلس، قاد سموحة للمركز الخامس بـ 27 نقطة، أما الأهلي فيظل في المركز الثاني بـ 30 نقطة، على بعد 3 نقاط من الزمالك المتصدر، وللأهلي مباراتين أقل.

بدأ الأهلي المباراة بنفس تشكيل فوزه على الدربي ضد الزمالك، ماعدا مشاركة أكرم توفيق بدلا من أحمد رمضان بيكهام الموقوف، وعودة محمد الشناوي للمرمى.

أما سموحة، فبدأ برباعية هجومية خطيرة، تضم حسام حسن كرأس للحربة وخلفه مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر "ميدو" وعبد الكبير الوادي.

أخطر فرص الشوط الأول جاءت في الدقيقة السابعة، بعدما مرر أكرم توفيق كرة لحسين الشحات الذي لعب بينية تركها محمد شريف، لمحمد مجدي "أفشة"، الذي سدد بغرابة خارج المرمى في الدقيقة 7.

وبعد 3 دقائق فقط، عاقب سموحة أفشة.

جملة رائعة بين حسام حسن والوادي وميدو، راوغ على إثرها الأخير عمرو السولية، ولعب عرضية وضعها محمد حليمو في مرمى محمد الشناوي معلنا الهدف الأول في الدقيقة 10 من المباراة.

وبدأ الأهلي في الضغط المكثف لإدراك التعادل مبكرا، عرضية من أيمن أشرف مرت من الجميع أمام مرمى الهاني سليمان في الدقيقة 16.

ولجأ لاعبو الأهلي للتسديد البعيد لكنه لم يفلح، قبل أن يأتي الحل في الدقيقة 33 عن طريق حسين الشحات، الذي استلم بينية السولية وانفرد بالهاني سليمان ووضعها من فوقه بطريقة رائعة معلنا التعادل للأحمر.

وفي الدقيقة 40، طالب لاعبو سموحة بركلة جزاء على أليو ديانج لصالح ميدو، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أبلغت الحكم محمد الصباحي بعدم وجود ركلة جزاء.



















































































































































































































وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الأحمر الباحث عن 3 نقاط، للانتقال إلى صدارة الدوري.

ففي الدقيقة 48، لعب أيمن أشرف كرة ركنية، قابلها محمد شريف برأسية رائعة ردتها عارضة الهاني سليمان.

وأجرى الأهلي أول تغييراته بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"، بدلا من طاهر محمد طاهر.

وكاد كهربا يسجل هدفا من أول لمسة في الدقيقة 53، بعدما تلقى شريف بينية من أفشة، وراوغ الهاني سليمان ولعب عرضية لم يفلح كهربا بالوصول إليها بخلفية مزدوجة.

وشارك ناصر ماهر في الدقيقة 55، بعد إصابة أليو ديانج، قبل أن يشارك أحمد نبيل "كوكا" ووليد سليمان ووالتر بواليا، بدلا من أيمن أشرف المنذر، وحسين الشحات ومحمد شريف في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 73، نال حسام حسن بطاقة صفراء، بسبب خطأ على رامي ربيعة.

وتألق الهاني سليمان، أمام تسديدة من داخل منطقة الجزاء من كهربا، وأخرى من أفشة.

وفي دقيقة المباراة الأخيرة، خدع حسام حسن رامي ربيعة وأكرم توفيق بعدما تلقى تشتيت رجب نبيل، واستغل تقدم الشناوي ليخدعه بتسديدة مباغتة سكنت مرماه، وأعلنت فوز سموحة بالمباراة.