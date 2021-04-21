قائمة الزمالك – عودة روقا.. وغياب أوباما وشيكابالا أمام الإنتاج الحربي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 23:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

صورة جماعية لفريق الزمالك

عاد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك لقائمة فريقه أمام الإنتاج الحربي، فيما غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم "أوباما" عن اللقاء.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الخميس في الدوري.

قائمة الزمالك شهدت غياب أوباما، وشيكابالا، وحازم إمام للإصابة، فيما عاد "روقا" للقائمة.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – رسالة من كارتيرون للاعبين.. وسلبية المسحة قبل مواجهة الإنتاج الزمالك يعلن غياب 3 لاعبين أمام الإنتاج الحربي وكيله لـ في الجول: باتشيكو لم يشك الزمالك لدى فيفا.. ما حدث إجراء طبيعي لحفظ حقه كرة طائرة - الزمالك في مواجهة ممثل كينيا بربع نهائي بطولة إفريقيا

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - حسام أشرف - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

ويلعب الزمالك مع الإنتاج الحربي مساء غد الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام حسن: أحمد سامي كان عنيفا معنا.. وفرج عامر هو من سيحدد مستقبلي 6 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ناجي: كنت أرى أن علي لطفي يجب أن يشارك ضدنا.. والهاني سليمان مميز 12 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: لماذا أغير مركز الشحات؟.. افتقدنا للطاقة وعلينا تقبل الهزيمة 37 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وكان لابد من التحفظ الدفاعي لهذا السبب 47 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة تلألأ فيها بنزيمة.. ريال مدريد يثأر من قادش ويتصدر مؤقتا ساعة | الدوري الإسباني
لا يوجد تعادل في التنس.. سموحة يكسر إرسال الأهلي لصدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – عودة روقا.. وغياب أوباما وشيكابالا أمام الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك