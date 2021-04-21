قائمة الزمالك – عودة روقا.. وغياب أوباما وشيكابالا أمام الإنتاج الحربي

عاد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك لقائمة فريقه أمام الإنتاج الحربي، فيما غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم "أوباما" عن اللقاء.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الخميس في الدوري.

قائمة الزمالك شهدت غياب أوباما، وشيكابالا، وحازم إمام للإصابة، فيما عاد "روقا" للقائمة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - حسام أشرف - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

ويلعب الزمالك مع الإنتاج الحربي مساء غد الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري المصري.