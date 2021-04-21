مران الزمالك – رسالة من كارتيرون للاعبين.. وسلبية المسحة قبل مواجهة الإنتاج

طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من لاعبيه الظهور بأداء قوي أمام الإنتاج الحربي وتحقيق الانتصار للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وشدد كارتيرون على أهمية عدم فقدان أي نقاط أخرى ومن أجل مصالحة الجماهير بعد الهزيمة ضد الأهلي.

جاء ذلك قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الإنتاج الحربي غدا الخميس في الجولة 16 من الدوري في ملعب السلام.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب مع التأكيد على لعب الكرة من لمسة واحدة فقط.

كما تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق وتُجرى تقسيمة بين فريقين لوقت محدد وعلى كل فريق تحقيق الفوز.

وخاض الحراس تدريبات قوية اشتملت على جزئين أولهما كان يتركز على التصدي والتعامل مع الكرات الأرضية وسرعة رد الفعل.

أما الجزء الثاني فاشتمل على التعامل مع الكرات العالية والطولية داخل منطقة الجزاء والتسديد من مسافات قريبة من المرمى.