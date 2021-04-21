الزمالك يعلن غياب 3 لاعبين أمام الإنتاج الحربي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 23:07

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال شيكابالا بهدفه في الأهلي

أعلن الزمالك غياب ثلاثة لاعبين عن الفريق أمام الإنتاج الحربي للإصابة.

وقال أسامة نبيه مدرب الزمالك في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "سنفتقد لـ حازم إمام، ومحمود عبد الرازق (شيكابالا)، ويوسف إبراهيم (أوباما) أمام الإنتاج الحربي".

وأوضح "شيكابالا وحازم إمام يحتاجان للتأهيل بسبب معاناتهما من إصابة".

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وأضاف "أوباما أيضا يعاني من إصابة في الكتف، يعاني منها منذ مباراة الأهلي الأخيرة، ولن يلحق الثلاثي بالمباراة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الإنتاج الحربي
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