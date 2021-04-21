رفض هدية ميلان وواصل التعثر.. إنتر يتعادل مع سبيزيا

تعادل إنتر مع سبيزيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب ألبيرتو بيكو في الجولة 32 للدوري الإيطالي.

وسجل دييجو فارياس هدف سبيزيا في الدقيقة 12 ليتقدم أصحاب الأرض.

وأحرز إيفان بريسيتش هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 39.

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ووصل إنتر للنقطة 76 ليواصل تصدره للدوري بفرق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وفرط إنتر في فرصة توسيع الفارق مع ميلان، بعدما خسر الفريق اللومباردي ضد ساسولو بهدفين مقابل هدف.

بينما وصل سبيزيا للنقطة 33 ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

ويعد التعادل هو الثاني على التوالي لإنتر بعدما تعادل ضد نابولي في الجولة الماضية، ليفقد انتر 4 نقاط في أخر نقطتين.

التشكيل

دفع أنطونيو كونتي بالثنائي الهجومي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، وواصل الاعتماد على كريستيان إريكسن في وسط الملعب.

وصف المباراة

بدأ إنتر المباراة بضغط قوي بحثا عن تسجيل هدف أول مبكر خلال اللقاء.

لكن من أول محاولة لسبيزيا سجل دييجو فارياس الهدف الأول لفريقه بعد مجهود فردي رائع وتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء.

وسدد نيكولا باريلا كرة لكنها افتقدت الدقة في الدقيقة 20.

ومن عرضية لأشرف حكيمي، سجل بريسيتش هدف التعادل بعدما سدد كرة تصدى لها دفاع سبيزيا لكنه عاد وأكمل الكرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني حاول إنتر لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد لوكاكو كرة قوية لكن إيفان بروفيديل تصدى لها ببراعة في الدقيقة 69.

وتألق حارس سبيزيا مجددا ومنع ميلان شكرينار من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويرتفع رصيد إنتر للنقطة 76.

ويلعب إنتر في الجولة المقبلة ضد فيرونا، بينما يلعب سبيزيا ضد جيرونا.