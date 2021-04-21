بثلاثية دفاعية.. يوفنتوس يهزم بارما ويقترب من الوصافة

بثلاثة أهداف للمدافعين، فاز يوفنتوس على بارما واقترب من المركز الثاني بالدوري.

وفاز يوفنتوس على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

سجل جاستون بورجمان هدف بارما، فيما سجل أليكس ساندرو هدفين، وماتياس دي ليخت الثالث لـ يوفنتوس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ65 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير، وقريبا جدا من الهبوط الرسمي.

التشكيل

أندريا بيرلو بدأ اللقاء بـ كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في الهجوم، فيما حرس جيانلويجي بوفون المرمى.

وصف المباراة

بارما بدأ اللقاء ضاغطا، وسجل هدفا في الدقيقة الـ25 عن طريق جاستون بروجمان. كرة ثابتة نفذها بروجمان ببراعة في مرمى بوفون الذي لم يحرك لها ساكنا.

يوفنتوس ضط لإدراك التعادل، وتحقق له ذلك في الدقيقة الـ43 من ركنية، مهدها دي ليخت برأسية إلى أليكس ساندرو الذي استلمها أولا، ثم سدد بيسراه رائعة في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

وكما انتهى الشوط الأول بضغط أصحاب الأرض، بدأ الشوط الثاني.

يوفنتوس بدأ الشوط الثاني بالهدف الثاني، وعن طريق أليكس ساندرو أيضا.

عرضية من خوان كوادرادو، قابلها ساندرو برأسية مسجلا الثاني ليوفنتوس في الدقيقة الـ47.

استمر ضغط يوفنتوس، حتى حسموا اللقاء تماما في الدقيقة الـ68 بهدف ثالث. ركنية نفذها كوادرادو، وقابلها ماتياس دي ليخت برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

أندريا بيرلو تدخل هنا ودفع بـ آرون رامسي، وأدريان رابيو، وديان كولوشيفسكي بالدقيقة الـ74 بدلا من ويستون ماكيني، ورودريجو بنتانكور، وخوان كوادرادو.

وكانت آخر تبديلات يوفنتوس في الدقيقة الـ84 بدخول ألفارو موراتا بدلا من باولو ديبالا، وفيديريكو بيرنارديسكي بالدقيقة الـ86 بدلا من أرتور ميلو.

باقي دقائق المباراة مرت بسلام، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.