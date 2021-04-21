تحدي التصريحات مستمر.. دورتموند: هالاند لن يرحل والقرار لا علاقة له بدوري الأبطال

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

التحدي في التصريحات بين مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند ومينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند مازال مستمرا فمن سينتصر في النهاية بينهما؟

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وتحدث مايكل زورك اليوم الأربعاء لصحيفة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "نحن اتخذنا قرارا واضحا بشأن هالان، لن يرحل عن الفريق مهما كان نهاية موسمنا، إيرلينج سيظل معنا".

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المهاجم النرويجي سيرحل عن النادي الألماني حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري الألماني بـ52 نقطة بفارق أربع نقاط عن إنتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع.

وبسؤاله هل يؤثر قرار تجميد فكرة دوري السوبر الأوروبي على قوة الأندية الأوروبية الكبرى في محاولة شراء هالاند علق "ليس لديهم أموال أكثر أو أقل مما كانت لديهم من قبل".

ولا تعد هذه هي أول مرة يؤكد فيها المدير الرياضي لدورتموند بقاء هالاند مع الفريق إذ قال: "أريد القول إننا ملتزمون بما نخطط له الموسم المقبل، لدينا خطط واضحة بوجود هالاند معنا الموسم المقبل".

وقال رايولا: "مايكل زورك أكد لنا أن النادي لا يريد بيع هالاند في الانتقالات الصيفية المقبلة، أنا أحترم ذلك".

قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يعني موافقتي، دورتموند كان واضحا في رؤيته ونحن بخير مع ذلك".

وشدد وكيل اللاعبين الإيطالي "لا توجد حربا بيني وبين دورتموند، العلاقة بيننا مازالت جيدة".

هالاند بروسيا دورتموند
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