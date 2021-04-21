الخليفي يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية تولي ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، رئاستها خلفا لأندريا أنييلي الذي أعلن استقالته في أعقاب الإعلان عن فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وكان سان جيرمان وبايرن ميونيخ رفضا الانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن عنها قبل تجميد الفكرة بسبب انسحاب الأندية منها.

وقال الخليفي: "أنا فخور ويشرفني أن يتم تعييني في ذلك المنصب من قبل زملائي الأعضاء".

وواصل "لم تكن القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا مطلوبا أكثر من أي وقت مضى أكثر من هذه اللحظة المحورية في كرة القدم الأوروبية".

واصل "سأقدم التزامي غير المشروط تجاه مجتمع كرة القدم بأكمله وهذا يعني تجاه كل نادي في رابطة الأندية الأوروبية من كل البلاد ومن أجل الجماهير التي يمثلونها".

وواصل "سأعمل إلى جانب زملائي أعضاء مجلس الإدارة والأندية إلى تعزيز دور رابطة الأندية الأوروبية كصوت فريد وشرعي للأندية الأوروبية في اللعبة التي يعشقها الجميع والتي ستزدهر حال وحدتنا ومن واجبنا الوفاء بهذا الالتزام".

فيما صدر بيانا عن رابطة الأندية الأوروبية قيل فيه: "في أعقاب الأحداث غير المسبوقة في الأيام الأخيرة والتي حاولت تقويض مجتمع كرة القدم الأوروبية بأكمله، ترحب الرابطة بقرار الأندية بعدم متابعة دوري السوبر الأوروبي بعد الإدانة الكبرى التي حدثت له من مجتمع كرة القدم بأكمله".

وأضاف البيان "تؤمن الرابطة إيمانا راسخا بأن المشروع المزعوم لا يمكن أن ينجح لأن كرة القدم تقوم في الأساس على الانفتاح والتميز الرياضي والتواصل المتأصل بين الجميع".

وواصل "كرة القدم للجميع، الأحداث الأخيرة كانت بمثابة تذكير بأن ملاك الأندية هم مجرد أوصياء عليها، وهذه الأندية بمثابة منارات تاريخية تعني الكثير للجماهير ولمجتمعاتهم".

وأتم البيان "تعتقد الرابطة أن مسؤولية كل ناد هي تطوير كرة القدم وتركها في مكان أفضل للجيل القادم وليس تفكيكها لتحقيق مكاسب مادية بحتة".