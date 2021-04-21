انتهت في إسبانيا - قادش (0)-(3) ريال مدريد.. فوز كبير للملكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قادش وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على قادش بثلاثية.

ق. 75 ماريانو دياز ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد خارج الشباك.

ق. 60 كاربخال وأسينسيو وإيسكو يشاركون بدلا من فاران وأودريوزولا وفينيسيوس جونيور.

ق. 48 رودريجو يتعرض لإصابة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جوووول ثااالث. عرضية من كاسيميرو ورأسية من بنزيمة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 37 أوووه عرضية مهدها بنزيمة برأسية إلى كاسيميرو الذي كاد يسجل الثالث لكن تصويبته فوق المرمى.

ق. 33 جووول ثاااني. عرضية من بنزيمة، قابلها أودريوزولا برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 28 جوووول أوول لريال مدريد. كريم بنزيمة يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 27 ركلة جزاااء لـ فينيسيوس جونوي بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 11 تصويبة قوية من روبن سوبرينو يتصدى لها كورتوا بثبات.

بداية المباراة