انتهت في الدوري - الأهلي (1) - (2) سموحة.. حسام حسن يخطف الأحمر بجووول رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية دقيقة بدقيقة، لمباراة الأهلي وسموحة، المؤجلة من الجولة 11 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ 30 نقطة من 12 مباراة.

أما سموحة ففي المركز التاسع بـ 24 نقطة من 17 مباراة.

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نهاية المباراة

ق94: جوووول رائع لحسام حسن. رجب نبيل رد كرة من على خط المرمى، حسام حسن يسدد من وسط الملعب بعد خداع أكرم توفيق ويفشل الشناوي باللحاق بالكرة، ليعلن الهدف الثاني للأزرق.

ق88: تسديدة من أفشة يمسك بها الهاني سليمان بثبات.

ق75: تسديدة بباطن القدم من كهربا، يتصدى لها الهاني سليمان

ق73: إنذار لحسام حسن بسبب خطأ على رامي ربيعة، كاد يتسبب في انفراد تام لحسام حسن بسبب تمريرة قصيرة من ناصر ماهر

ق67: أحمد نبيل كوكا ووليد سليمان ووالتر بواليا يشاركون بدلا من أيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد شريف

ق63: إنذار لأيمن أشرف للخشونة ضد أطهر الطاهر.

ق61: تسديدة من أفشة خارج المرمى

ق55: أليو ديانج يسقط مصابا. ناصر ماهر يشارك في محله.

ق53: شريف يراوغ الهاني سليمان ويلعب عرضية لكهربا الذي يحاول لعب كرة خلفية مزدوجة، لكنه لا يفلح في الوصول للكرة.

ق51: كهربا يشارك بدلا من طاهر محمد طاهر

ق48: العارضة تنقذ سموحة من هدف مؤكد. رأسية شريف تردها العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ق45+2: هجوم سلس للأهلي. هجمة تنتهي بتسديدة من الشحات تذهب لركنية بعد ارتطامها بشريف رضا.

ق45: شريف رضا يشارك بدلا من المصاب محمد الترهوني.

ق44: هجمة خطيرة للأهلي، عرضيات متتالية تنتهي بتسديدة من أيمن أشرف في يد الهاني سليمان.

ق41: بينية أفشة، عرضية أيمن أشرف، لكن أطهر الطاهر يسبق حسين الشحات أمام مرمى الهاني سليمان.

ق40: مطالبة سكندرية جديدة بركلة جزاء على أليو ديانج، بعد دقائق من مطالبة أخرى من حسام حسن على بدر بانون. في الكرتين تم اللجوء لـ VAR دون احتساب لطلب سموحة.

ق39: تفاهم كبير بين شريف وأفشة، تسديدة من المهاجم يمسك بها المهدي سليمان

ق33: حسين الشحات يسجل التعادل للأهلي. بينية من السولية ينفرد بها الشحات ويضعها بشكل رائع فوق الهين سليمان

ق28: تسديدة بانون من ركلة حرة، فوق العارضة

ق23: أفشة يمرر وشريف يستلم لكن تسديدته فوق العارضة

ق16: أول فرصة يحاول فيها الاهلي التعديل. بينية من أفشة لأيمن أشرف الذي يقتحم منطقة الجزاء ويمرر كرة تمر من الجميع دون متابعة.

ق10: والتقدم لسمووحة.. مراوغة رائعة من أحمد عبد القادر ميدو لعمرو السولية، وتمريرة لحليمو الذي يودعها المرمى بشكل رائع.

ق7: أفشة يهدر انفرادا تاما بمرمى الهاني سليمان. أكرم توفيق يمرر إلى حسين الشحات، الذي مرر بينية رائعة فوتها محمد شريف لأفشة لكن صانع ألعاب الأهلي سدد من وضع سهل خارج المرمى.

ق6: سقوط أفشة مصابا، بعد محاولته لعب كرة مقصية ولكنه ارتطم بأطهر الطاهر ظهير سموحة.

ق5: ضغط أحمر، ولكن دفاعات سموحة ثابتة أمام الأهلي.

انطلاق المباراة