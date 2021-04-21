تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وعودة فاران أمام قادش

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام قادش، فيما يبدأ رافائيل فاران بعد العودة من فيروس كورونا.

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة قادش بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد تواجد كريم بنزيمة في الهجوم، فيما يبدأ ألفارو أودريوزولا كظهير أيمن.

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من جهة أخرى، لم يبدأ زيدان بـ ماركو أسينسيو، وفرانشيسكو إيسكو وتواجدا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – ناتشو فيرنانديز .

الوسط: مارسيلو - كاسيميرو – أنتونيو بلانكو - ألفارو أودريوزولا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو.

في إسبانيا ريال مدريد
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