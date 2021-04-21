وردة يُطرد في فوز باوك على أريس

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك - لاريسا - كأس اليونان - الصور من حساب باوك

تعرض عمرو وردة لاعب باوك للطرد ضد أريس في المباراة التي انتهت بفوز فريقه.

وانتصر باوك على أريس بهدف ستيفان شفاب في الدقيقة 6 في المباراة التي أُقيمت على ملعب كليانتيس فيكيليديس ضمن الجولة 31 للدوري اليوناني.

الفوز رفع رصيد باوك للنقطة 57 ليحتل المركز الثاني ويستعيده من أريس الذي تجمد رصيده عند النقطة 57 أيضا لكنه يحتل المركز الثالث.

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وشارك وردة في الدقيقة 71 بدلا من عمر القدوري.

وتحصل وردة على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 84.

قبل أن يُطرد في الدقيقة 86 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وتعد البطاقة الحمراء هي الأولى لوردة هذا الموسم.

لكنه سبق وأن تعرض للطرد مع باوك عام 2017 ضد باثانينايكوس أيضا بعدما تلقى بطاقتين صفراوتين في الدقائق 47 و51.

ويلعب باوك في الجولة المقبلة ضد باثانينايكوس.

عمرو وردة باوك الدوري اليوناني
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