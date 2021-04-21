وكيله لـ في الجول: باتشيكو لم يشكو الزمالك لدى فيفا.. ما حدث إجراء طبيعي لحفظ حقه

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:53

كتب : حامد وجدي

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف شريف فاروق، وكيل جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، عن الإجراء الذي قام به المدرب البرتغالي لحفظ "حقوقه بشأن مستحقاته لدى الزمالك".

وأوضح فاروق لـ FilGoal.com "ما قدمناه ضد الزمالك لدى فيفا ليس شكوى بالمعنى المتعارف عليه، بل هو إجراء لحفظ حقوق باتشيكو لدى الزمالك".

وأردف "المدرب له 3 شهور متأخرة من راتبه، زائد شهرين كشرط جزائي".

أخبار متعلقة
محمود رزق: الزمالك طلب ضمي في يناير وذهبت لوداع باتشيكو رئيس الزمالك: باتشيكو فقد السيطرة على اللاعبين.. ولا مجال للحديث عن هروب كارتيرون حوار - مساعد باتشيكو: لم نحصل على مستحقاتنا وتصريحات كارتيرون غير احترافية.. وهذه حقيقة "مؤامرة" لاعبي الزمالك

وأكمل "الزمالك أخبره أنه سيحصل على المستحقات دون مشاكل".

وأتم "باتشيكو مكث في القاهرة لمدة أسبوع بعد إقالته، وقبل سفره بيوم أخبره مسؤولو الزمالك أن المال سيتم تحويله إلى حسابه، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في 28 من سبتمبر الماضي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات.

جايمي باتشيكو الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - قادش ضد ريال مدريد 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الأهلي ضد سموحة 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وعودة فاران أمام قادش 32 دقيقة | الدوري الإسباني
وردة يُطرد في فوز باوك على أريس 34 دقيقة | المحترفون
وكيله لـ في الجول: باتشيكو لم يشكو الزمالك لدى فيفا.. ما حدث إجراء طبيعي لحفظ حقه 36 دقيقة | مصر
ميلان يرفض العودة للمنافسة ويتعثر أمام ساسولو في سان سيرو 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
فينجر: كنت أعرف أن فكرة دوري السوبر الأوروبي لن تستمر.. ما حدث كان سيدمر الدوري الإنجليزي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سانت باولي يسقط ضد دوسلدورف بمشاركة مرموش 50 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك