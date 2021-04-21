ميلان يرفض العودة للمنافسة ويتعثر أمام ساسولو في سان سيرو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

جياكمو راسبادوري يحتفل بهدف ساسولو في ميلان

رغم تعثر إنتر في الجولة الماضية وعودة الفرصة لـ ميلان للمنافسة على اللقب ولو من بعيد، لكن كتيبة ستيفانو بيولي فشلت في استغلال الفرصة وخسرت أمام ساسولو.

فاز ساسولو على ميلان بهدفين مقابل هدف على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

سجل هاكان شالهان أوجلو لـ ميلان، فيما سجل جياكمو راسبادوري هدفا ساسولو.

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التشكيل

في غياب زلاتان إبراهيموفيتش، بدأ رافاييل لياو كأساسي في الهجوم، فيما تواجد فرانك كيسي بجانب سوهايلو مايتي في وسط الملعب.

وصف المباراة

ميلان تقدم في الدقيقة الـ30. كرة استلمها على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية R2 في المقص الأيسر، مسجلا الأول لفريقه.

ساسولو أدرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق جياكمو راسبادوري في الدقيقة الـ76 بعد عرضية من الجهة اليمنى، وضع فيها قدمه وسجلها في المرمى.

راسبادوري عاد وسجل الثاني في الدقيقة الـ83 بعد تمريرة استلمها داخل منطقة الجزاء واستدار، ثم سدد على يمين جيانلويجي دوناروما مسجلا هدف الفوز.

وكاد ميلاد يدرك التعادل في الدقيقة الـ86 بعد مخالفة داخل منطقة جزاء ساسولو، استوجت ركلة حرة غير مباشرة.

أنتي ريبيتش سدد الكرة بقوة كبيرة، لكن تكتل الدفاع تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز ساسولو بهدفين مقابل هدف.

فوز ساسولو رفع رصيده إلى النقطة الـ49 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ66 في المركز الثاني.

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