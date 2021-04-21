سانت باولي يسقط ضد دوسلدورف بمشاركة مرموش

خسر سانت باولي من دوسلدروف بهدفين دون مقابل على ملعب مركير سبيل أرينا في الجولة 30 لدوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وشارك عمر مرموش في المباراة منذ بدايتها قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 73 حين كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بهدفين.

تقدم فيلكس كلاويس لدوسلدورف في الدقيقة 26، وعزز كيفن دانسو النتيجة في الدقيقة 49.

بهذه النتجية توقف رصيد سانت باولي عند النقطة 44 في المركز السابع.

بينما ارتفع رصيد دوسلدورف للنطقة 49 ليحتل المركز الرابع.

وتعد الهزيمة هي الأولى لسانت باولي بعد 4 انتصارات متتالية للفريق.

ويلعب سانت باولي في المباراة المقبلة ضد جرويتر فورت.