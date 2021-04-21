سانت باولي يسقط ضد دوسلدورف بمشاركة مرموش

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - سانت باولي

خسر سانت باولي من دوسلدروف بهدفين دون مقابل على ملعب مركير سبيل أرينا في الجولة 30 لدوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

وشارك عمر مرموش في المباراة منذ بدايتها قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 73 حين كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بهدفين.

تقدم فيلكس كلاويس لدوسلدورف في الدقيقة 26، وعزز كيفن دانسو النتيجة في الدقيقة 49.

أخبار متعلقة
حلم الملحق يقترب؟ مرموش يسجل ويقود سانت باولي لاكتساح فارزبرجر دون أن يسجل مرموش.. سانت باولي يفوز على إرتسجيبيرجة بثلاثية سجل وصنع وضرب العارضة.. مرموش يقود سانت باولي للفوز على براونشفايج مدرب سانت باولي: مرموش تعافى من الإصابة البسيطة المنتخب الأولمبي يوضح أسباب عدم انضمام مرموش لمعسكر مارس

بهذه النتجية توقف رصيد سانت باولي عند النقطة 44 في المركز السابع.

بينما ارتفع رصيد دوسلدورف للنطقة 49 ليحتل المركز الرابع.

وتعد الهزيمة هي الأولى لسانت باولي بعد 4 انتصارات متتالية للفريق.

ويلعب سانت باولي في المباراة المقبلة ضد جرويتر فورت.

عمر مرموش الدوري الألماني سانت باولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخليفي يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية 24 دقيقة | أوروبا
أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يعادل رقم مورينيو.. توتنام يفوز على ساوثامبتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - قادش (0)-(0) ريال مدريد.. كورتوا ينقذ 50 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الأهلي (1) - (1) سموحة.. مطالبات سكندرية بركلة جزاء 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وعودة فاران أمام قادش ساعة | الدوري الإسباني
وردة يُطرد في فوز باوك على أريس ساعة | المحترفون
وكيله لـ في الجول: باتشيكو لم يشكو الزمالك لدى فيفا.. ما حدث إجراء طبيعي لحفظ حقه ساعة | مصر
ميلان يرفض العودة للمنافسة ويتعثر أمام ساسولو في سان سيرو ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك