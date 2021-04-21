بتواصل غياب مصطفى محمد.. جالاتا سراي يظفر بنقطة ضد طرابزون سبور

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:22

كتب : FilGoal

جالاتا سراي

تعادل جالاتا سراي مع ضيفه طرابزون سبور بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب تورك تليكوم أرينا ضمن الجولة 36 للدوري التركي.

تقدم إدجار لي لطرابزون في الدقيقة 76.

وسجل إمري أكبابا هدف التعادل لجالاتا سراي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

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ووصل جالاتا سراي للنقطة 66 ليحتل المركز الثالث خلف بشكتاش المتصدر بـ72 نقطة وفنرباهتشة بـ69 نقطة.

أما طرابزون سبور فوصل للنقطة 60 فيحتل المركز الرابع في الدوري.

ولم يتواجد مصطفى محمد في قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وكان مصطفى محمد قد أعلن عبر "تويتر" إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي، قبل أن يمسح التغريدة.

وفي نفس الوقت كان جالاتا سراي قد أعلن عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا دون ذكر اسمه.

ويلعب جالاتا سراي في الجولة المقبلة ضد أنطاليا سبور.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري التركي
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