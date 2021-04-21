تشكيل الأهلي - الشناوي يعود لحراسة المرمى أمام سموحة.. وأكرم ظهير أيمن

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:21

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي وبالميراس

عاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي لقيادة فريقه أمام سموحة في الدوري المصري، بعد الغياب أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري، والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب الشناوي عن مواجهة الزمالك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بينما دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللاعب أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بسبب غياب الثنائي محمد هاني وأحمد رمضان "بيكهام" للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – بدر بانون – أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي - سعد سمير - وليد سليمان - أحمد نبيل "كوكا" - والتر بواليا - كهربا - مروان محسن - صلاح محسن - ناصر ماهر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ24 نقطة.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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