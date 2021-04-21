تشكيل سموحة - في مباراته الأخيرة.. حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:15

كتب : هاني العوضي

سموحة

دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بـ حسام حسن في هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري، والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويلعب حسام حسن آخر مباراة له بقميص سموحة أمام الأهلي قبل السفر للاحتراف مع أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

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كما يشارك مصطفى فتحي في خط هجوم سموحة بجوار حسام حسن وأحمد عبد القادر المعار من الأهلي إلى الفريق الأزرق.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.

الوسط: محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر.

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة كل من:

محمد أشرف – محمود عزت – شريف رضا – أحمد حمص – محمد رزق – ديريك تسيبامبي – عرفة السيد – رفيق كابو – علي زكي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ24 نقطة.

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