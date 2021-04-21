مالديني: لم أعرف أي شيء عن دوري السوبر الأوروبي.. أعتذر لكل جماهير كرة القدم

قال باولو مالديني أيقونة ميلان والمدير الرياضي الحالي للروسونيري أنه لم يكن يعلم أي شيء عن اشتراك ناديه في دوري السوبر الأوروبي قبل انسحابه منه.

وقال مالديني لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الأربعاء: "أريد التوضيح بأنني لم أعلم أي شيء ولم أكن ضمن المحادثات حول دوري السوبر الأوروبي".

وواصل "لقد عرفت بالأمر يوم الأحد بعد البيان المشترك الصادر من الأندية، بوضوح فالقرار تم اتخاذه في مستوى أعلى من منصبي في النادي، لقد شعرت ببعض الارتباك".

وأكمل مالديني "لكن هذا لا يعفيني من تحمل المسؤولية في الاعتذار للجماهير، ليس فقط جماهير ميلان بل الجماهير بشكل عام في كل مكان الذين شعروا بخيانة المبادئ التي لطالما احترمها ميلان".

وأردف "هذا شيء شعرت أنه يجب أن أقوله، بالطبع المدير الرياضي لأي ناد في عام 2021 يعرف أن الإيرادات مهمة لذلك علينا أن نسأل أنفسنا إن كان يمكننا التعلم من هذا الموقف وهل يمكننا أن ندفع أنفسنا للأمام؟".

وشدد "نحن بالطبع لا نستطيع تجاوز قيم الرياضة والجدارة والتي تتكون من الأحلام".

وبسؤاله عن كيف ستؤثر تلك الأحداث على لاعبي ميلان قبل لقاء ساسولو مساء اليوم الأربعاء في الدوري الإيطالي أجاب "الأمر مضحك ولكننا ننافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد سبع سنوات من الغياب، هذا هو الهدف الذي نريد التركيز عليه".

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بـ66 نقطة بعد مرور 31 جولة.