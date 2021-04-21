لم يسجل بمرماهم بالموسم الحالي.. كوكا يشارك في انتصار أولمبياكوس على أستيراس

شارك أحمد حسن كوكا في فوز أولمبياكوس على فريق أستيراس تريبوليس في الدوري اليوناني.

وانتصر أولمبياكوس بهدف دون مقابل على أستيراس في الجولة 31 للدوري.

وسجل سقراطس هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 52.

ووصل رصيد أولمبياكوس للنقطة 79 ليعزز صدارته على جدول الترتيب.

وكان أولمبياكوس قد فاز بالدوري بعد انتصاره على باناثينايكوس بنتيجة 3-1 في الجولة 29.

ولعب كوكا المباراة منذ بدايتها قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 70 تاركا مكانه ليوسف العربي.

وعاد كوكا للمشاركة من جديد في المباريات بعدما غاب عن مواجهة باوك في الجولة الماضية بسبب الإصابة.

وبذلك أصبح فريق أستيراس ضمن 3 فرق لم يسجل في مرماه كوكا مع أولمبياكوس بالإضافة لـ فولوس وليفاديكوس.

بينما سجل في شباك باوك وأيك أثينا وباناثينيكوس وبانيتوليكوس وأبولون وأوفي وبانيونيوس وأتروميتوس وأيل وأريس وجيانانا ولاميا وإكسانتي.

ويلعب أولمبياكوس في الجولة المقبلة ضد أيك أثينا.